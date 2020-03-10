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Kramponları giyip şiddete ‘dur’ dediler

Kramponları giyip şiddete ‘dur’ dediler
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Aydın'da kadınlardan oluşan iki takım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde futbol maçı yaparak hemcinslerine yönelik şiddete dikkat çekti. Cinayete kurban giden kadınların fotoğrafların yer aldığı formayla saha çıkan kadınların maçının başlama vuruşunu 95 yaşındaki Pakize Yeşilada ve 5 yaşındaki Öykü Başkar yaptı.

MEHMET KAVAS

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