Aydın'da kadınlardan oluşan iki takım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde futbol maçı yaparak hemcinslerine yönelik şiddete dikkat çekti. Cinayete kurban giden kadınların fotoğrafların yer aldığı formayla saha çıkan kadınların maçının başlama vuruşunu 95 yaşındaki Pakize Yeşilada ve 5 yaşındaki Öykü Başkar yaptı.
MEHMET KAVAS
Kramponları giyip şiddete ‘dur’ dediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.