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Otizmli gence dayak atan şüpheli tekrar gözaltına alındı

Otizmli gence dayak atan şüpheli tekrar gözaltına alındı

10.03.2020, 13:18

Avcılar'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan 'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. O.M.'nin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

DHA

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