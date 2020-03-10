  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Songül Karlı hastanelik oldu! İşte şarkıcının sağlık durumu

hastanelik oldu! İşte şarkıcının sağlık durumu

Songül Karlı hastanelik oldu! İşte şarkıcının sağlık durumu

10.03.2020, 10:45

Şarkıcı ve sunucu , solunum güçlüğü ve düşük tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Tansiyonu düştükten sonra solunum güçlü çeken Songül Karlı, önceki gün Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Karlı, daha sonra taburcu edildi.

Tüm kontrolleri yapılan Songül Karlı'ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan şarkıcı, evinde istirahat etmek üzere hastaneden ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Songül Karlı hastanelik oldu! İşte şarkıcının sağlık durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN