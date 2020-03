Su içmeyi unutmayın bol bol balık tüketin

yi Uzmanlar grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla savaşabilmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini söyleyerek, “Doğru besinleri doğru zamanda almalıyız” diyor.

Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan bir savunma sistemidir. Özellikle mevsim geçişlerinde görülen grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla savaşabilmenin yolu ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkündür. Bağışıklık sistemini güçlü tutarak hastalıklara direnmenin en doğal yolu ise doğru besin maddelerini, doğru zamanda ve yeterli ölçüde tüketmektir. Beslenme ve diyet uzmanlarının, bağışıklığı güçlendirmek için beslenirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusundaki uyarıları sizin için derledik.

HER MEVSİM BOL SU İÇİN

Vücudumuzun en vazgeçilmez ihtiyacı her gün gerektiği ölçüde su tüketmektir. Özellikle yaz aylarında suya ihtiyaç daha çok artmaktadır. Susuz kalmak bedeni güçsüz düşürür. Bu yüzden her mevsimde günde en az 2 ila 3 litre su içmeliyiz.

VİTAMİNLER ÇOK ÖNEMLİ

Sebze ve meyveler, içerdikleri antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve virüslere karşı vücut direncini artırırlar. Maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar, içlerinde yüksek miktarda C vitamini, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık E vitamini; havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise A vitamini barındırır. Bu yüzden mevsim sebze ve meyvelerini sofranızdan eksik etmeyin.

SARIMSAK ANTİOKSİDAN

Sarımsak sadece yemeklerimizi tat veren bir gıda maddesi değil, sağlığımız için de yüzyıllardır hastalıklara deva, bağışıklığı güçlendiren bir besin kaynağıdır. Sahip olduğu 'allicin' sayesinde güçlü bir antioksidan etkisi bilinir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve vücutta hastalıkların önüne geçer.



Karbonhidrat ve şekere dikkat!

Fazla şeker ve karbonhidrat içeren, özellikle unlu gıdaların tüketimi, bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu nedenle beslenmenizde mümkün olduğu kadar şeker, şekerli besinleri ve karbonhidratı azaltın. Yeşil çay içerdiği 'kateşin' sayesinde antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca kalbi güçlendirir ve kan şekerini dengeler. Ancak yeşil çayın diüretik (idrar söktürücü) etkisi olduğu için tansiyon ve böbrek hastaları, yeşil çayı doktor ve diyetisyenlerine danışarak tüketmelidirler.



HAFTADA 2 KEZ BALIK

Özellikle soğuk deniz balıkları yüksek miktarda antioksidan etki gösteren Omega 3 içerir. Yapılan birçok çalışma Omega 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kolon ve prostat kanserlerinin önlenmesinde yararlı olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle haftada en az 2 kez mutlaka balık tüketilmelidir.



PROBİYOTİKLER ŞART

Probiyotik besinlerin özellikle bağırsak florasını etkileyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Özellikle evde yapılan turşu, yoğurt ve yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi, iltihabik hastalıkların ve romatizmal atakların da bire bir önleyicisidir. Ayrıca bu besinlerin antioksidan etki gösterdiğini de aklımızdan çıkarmamalıyız.