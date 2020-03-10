Tarihi çarşıda fenerli yürüyüş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "Gece Gece Kemeraltı" etkinliğinde kadınlar karanlığı aydınlatmak için fenerlerle yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in de katıldığı yürüyüşte kadınlar fenerlerle tarihi çarşıyı aydınlattı. Balıkçılar Meydanı'nda piyanist Dengin Ceyhan'ın dinletisi boyunca sahnedeki dev ekranda kadın temalı fotoğraflar gösterildi.