Çocuk ishallerinde ayva şurubu etkili

Şeker ve tanen gibi maddeleri barındıran ayvanın bağırsakları çalıştırmasında büyük rolü var. Özellikle çocuk ishallerinde ayva şurubu çok rahatlatıcıdır. Hasta olan çocuklara günde 10 gramdan 30 grama kadar ayva şurubu verilebilir. Ayva çekirdekleri ise egzama kaşıntılarının giderilmesinde fayda sağlar.
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