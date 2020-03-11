İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! 11 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir'de ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 11 Mart Çarşamba hava durumu...

MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde doğusunun yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 17°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde boğaz çevresi yer yer pus ve sisli KOCAELİ °C, 19°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli