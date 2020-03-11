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Kullandığınız tuz böbreğiniz için büyük tehdit

Kullandığınız tuz böbreğiniz için büyük tehdit

11.03.2020, 14:23

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. , böbrek sağlığı için az tuz tüketmek gerektiğini işaret ederek, " günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önermektedir” dedi.

12 Mart Dünya Böbrek Günü ve 9-15 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle basın açıklaması yapan Dr. Uğur Bilge, kronik böbrek hastalığının dünyada ve ülkemizde salgın halini almış ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu dile getirdi.

Böbrek sağlığı için az tuz tüketmek gerekli olduğu belirten Bilge, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önermektedir. Bu miktar ise yemeklere tuz eklemeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlanmaktadır. 2017 yılında DSÖ işbirliğinde Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 'Türkiye Hane halkı Sağlık Araştırması, bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri 2017'sine göre günlük kişi başı tuz yaklaşık tüketiminin 10 g/gün olduğu saptanmıştır. Bu değer Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tüketim miktarının iki katıdır. Bu nedenle az ama iyotlu tuz kullanılmalıdır."

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