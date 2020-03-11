Şeker hastalarının altın besinleri

Yapılan araştırmalara göre, internette hangi besinlerin kendilerine iyi geleceğini öğrenmeye çalışan hastaların başında diyabetliler geliyor. Halk dilinde şeker hastalığı olarak bilinen diyabette, sağlıklı ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, diyabetlilerin sofrasından eksik etmemesi gereken altın besinleri şöyle sıralıyor:



YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi içerdiği çözünür posa ile kan şekeri seviyesinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Yulafta bulunan beta glukan isimli çözünür posa, mide boşalma süresini uzatıp glukozun emilimini yavaşlatarak kan şekeri dengesini sağlar. Yulaf ezmesine süt/yoğurt ve meyve eklenerek kan şekeri dengelenebilir.



YOĞURT

Yoğurt yüksek kalitede protein ve karbonhidrat içerir. Kahvaltıda yulafla, öğünlerde sebze yemekleriyle, ara öğünlerde ise meyvelerin yanında tüketerek kan şekeri dengesini sağlayabilirsiniz. Her öğünde tüketilebilen eşsiz bir protein ve kalsiyum kaynağı olan yoğurdun günlük tüketim miktarı 2-3 porsiyon.



CHİA TOHUMU

Chia tohumu karbonhidrat, protein ve yağı bir arada bulunduran besin grupları açısından maksimum dengeye sahip bir tohumdur. Karbonhidrat içeriğinin neredeyse tamamını lif oluşturur. Yüksek oranda lif içermesiyle beraber yüksek miktarda protein içermesi kan şekeri dengesini sağlar.



BADEM VE CEVİZ

Cevizdeki 'alfa linolenik' asit, diyabeti olanları kalp-damar hastalıklarından korur. Yüksek lif insülin direncini düşürür ve kan şekerinin daha kolay dengelenmesini sağlar. Çiğ olarak 10 adet çiğ badem ve 2 adet ceviz tüketmek kalp damar hastalıklarını önler.



ZERDEÇAL

Zerdeçallar bileşimindeki curcumin adlı madde ile insülin direncini azaltır ve kan şekerini düşürür. Düzenli tüketildiğinde diyabeti olanların kalp-damar hastalıkları riskini azaltır.



ARMUT

Armut, diyabeti olanların tüketmesi gereken meyvelerin başında gelir. Lif açısından zenginlik içeren armut, düşük glisemik indeksli meyve olduğu için kan şekerini yavaşça yükseltip düşürür. Kan şekerinde ani dengesizlikler ortaya çıkmaz.



KURU BAKLAGİLLER

Diyabeti olanlar için bir diğer mucize besin grubu da kurubaklagillerdir. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kurubaklagiller, karbonhidrat kaynağı olmakla beraber protein ve sağlıklı yağları da içerir. Kuru baklagillerin karbonhidratı, kompleks yapıdadır. Yani şekeri yavaş yükseltip yavaş düşürür.



TARÇIN

İçeriğindeki sinnamil aldehit maddesi kandaki glukozun hücrelere geçişini kolaylaştırır. Yarım çay kaşığı tarçın bile kan şekeri dengesini sağlamaya yetiyor. Tarçını süt ya da yoğurdunuza ekleyebilir, çaylarınızda kabuk tarçın olarak kullanıp aromatik bir tat yakalayabilirsiniz.