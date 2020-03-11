Toksinleri ahududu yiyerek dışarı atın

taze ve olgun döneminde ahududu yemenin şifaları saymakla bitmez. Vücuttaki toksinleri ve atıkları dışarı atmada ahududu tüketiminin büyük yararı vardır. Kanı temizler, kuvvet ve canlılık getirir. Ayrıca, çiçeğini bulup kaynatabilirseniz. Bu su, hem gözlerdeki hem bademcikteki iltihapların tedavisinde rol oynar.