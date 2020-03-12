Demir eksikliğine karşı dut pekmezi

Hem kışın düşen enerjinizi artırmayı hem de bağışıklık sistemini doğal yollardan kuvvetlendirmeyi sağlayan dut pekmezi, soğuk havalarda adeta şifa kaynağı oluyor. Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların sık yaşandığı dönemlerde tüketilmesi önerilen dut pekmezini, özellikle demir eksikliğinin çok görüldüğü hamile ve bebek emziren kadınların tüketmesi tavsiye ediliyor. Dut pekmezi, C vitamini içeren portakal ve mandalina gibi gıdalarla birlikte alındığında etkisini artırıyor.