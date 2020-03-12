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Denizler altında 7 bin fotoğraf

Denizler altında 7 bin fotoğraf
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Ege Denizi'nde 60 yıldır yaz kış dalış yapan 78 yaşındaki emekli makine mühendisi Ali Candaş, deniz altında analog makineyle çektiği 7 bin kare fotoğrafı, meraklılarıyla paylaşıyor. "Denizin Türküsü" adını verdiği sergilerle deniz kültürünü aşılamaya çalışan ve deniz üzerine yazılar yazan Ali Candaş, "Suyun altında inanılmaz bir dünya saklı. Muhteşem bir güzellik var ama insanlar hiç durmadan bu güzellikleri yok ediyorlar" dedi.

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