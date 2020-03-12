Esra Erol'da canlı izle! 12 Mart Perşembe Esra Erol'da canlı izle

atv'nin sevilerek takip edilen programı Esra Erol'da da bugün neler yaşanacak? Esra Erol'un dün ekranlara gelen bölümünde 14 yıldır kendisinden hiç haber alınamayan Zeliha canlı yayında tüm gerçekleri anlattı. İşte 12 Mart Perşembe Esra Erol'da canı izleme ekranı...

Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol'da programında bugün neler yaşanacak? 16.20'de seyircisi ile buluşan Esra Erol'da dün yaşananlar izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Peki Esra Erol'da bugün hangi konular ele alınacak? İşte 12 Mart Perşembe Esra Erol'da canlı izleme ekranı...

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ESRA EROL'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket'in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! 18 Ocak'ta çocuklarını bırakıp ortadan kaybolan Zeynep Çapar'ı Esra Erol buldu! Zeynep nerede ve kim yanında?