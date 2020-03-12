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Gazeteci adaylarına deneyimi

Gazeteci adaylarına Yeni Asır deneyimi
Giriş Tarihi: 12.3.2020

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri Yeni Asır'ı ziyaret etti. Alan Gazeteciliği dersi kapsamında Öğr. Gör. Ali Kayadibi ile birlikte Yeni Asır'ı gezen öğrenciler, gazetemizin işleyişi hakkında bilgi aldı. Gazetemizin deneyimli çalışanları tecrübelerini öğrencilere aktardı. Öğrenciler, polis-adliye, ekonomi, siyaset, sağlık, eğitim, kültür sanat, spor ve kent haberciliği konularında bilgilendirildi. Böyle bir gezi için Yeni Asır'ı Türkiye'nin en köklü gazetesi olduğu için tercih ettiklerini söyleyen Kayadibi, "Öğrencilerimize uygulama temelli eğitim veriyoruz. Son sınıfların iş hayatına atılmadan önce bir gazetenin işleyişini görmeleri faydalı oldu. Sürecin tamamını gezimizde incelediler" dedi.

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