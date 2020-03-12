İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 12 Mart Perşembe hava durumu...

Bugün İzmir ve ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğusnun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 12 Mart Perşembe hava durumu...

MARMARA Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BURSA °C, 20°C Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu EDİRNE °C, 20°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 18°C Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu KOCAELİ °C, 20°C Az bulutlu, sabah saatlerinde puslu