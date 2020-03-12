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’den söyleşisi

KADEM’den Kadınlar Günü söyleşisi
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İzmir Temsilciliği, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Kadın Karşıtı Söylemlerin Kültürel Kökenleri ve İslam'da Kadının Konumu' adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. KADEM İzmir Temsilcisi Arzu Günaydın'ın öncülüğünde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki etkinliğe, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen ile aynı üniversitenin İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıza Savaş konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiye KADEM üyesi kadınlarla birlikte AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yer aldı.

ERCAN AKGÜN

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