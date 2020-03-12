Salgın filmi 9 yıl sonra liste başı!

2011 yapımı Contagion filmi, şu anda tüm dünyayı saran korona virüse çok benzeyen konusuyla en çok izlenenler arasına girdi. Filmin Apple mağazalarında en çok indirilen yapımlardan biri olduğu açıklandı.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs 4 binden fazla kişinin hayatına mal olurken, 9 yıl önce bu virüse benzer bir salgını konu alan Contagion filmi izlenme rekorları kırdı. Film, Apple mağazaları üzerinden en çok indirilen yapım haline geldi. Contagion'un yapım şirketi Warner Bros, korona virüsü ortaya çıkmadan önce kataloglarında 270'inci sırada olan filmin, virüsün çıkmasından 3 ay sonra en çok arananlar arasına girdiğini açıkladı.

KURGUSU ÇOK BENZİYOR

Filmde bir iş kadınını canlandıran Gwyneth Paltrow, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle ölüyordu. Salgının Çin'de bulaşması, koronayla aralarında bulunan benzerliklerin başında geldi. Contagion (Salgın) filminin kurgusuyla, gerçek hayatta olanlar arasında birçok ortak nokta var. Paltrow'un oynadığı karaktere MEV-1 adı verilen virüs, üzerine yarasanın pislediği bir domuzdan hastalık bulaşan bir Hong Kong şefiyle el sıkıştıktan sonra bulaşıyordu. Gerçek hayatta da sağlık uzmanları, korona virüsün Aralık'ta Çin'in Wuhan kentinde hayvandan insana geçmiş olabileceği gerçeği üstünde duruyor.

Bugünkü korona virüs ile benzerlikler gösteren film, sinema severlerin yeniden ilgisini çekmeye başladı.