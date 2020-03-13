Kronik yorgunluğu düzenli egzersizle atlatın

Yoğun iş temposu, stresli yaşam ve psikolojik baskılar insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple son yıllarda görülme sıklığı artan hastalıklar arasında yer alan kronik yorgunluk, kişinin sürekli olarak kendini bitkin ve mutsuz hissetmesi, dinlenmekle bile kendini iyi hissedememesi gibi sorunlarla ortaya çıkan bir durumdur. Bu problem bazı hastalarda zamanla şiddetlenerek günlük yaşantının sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesini önleyebilir. Bu nedenle yoğun şekilde kronik yorgunluk sorunu yaşayan kişilerde psikolojik ve fizyolojik tedavi gerekliliği söz konusudur.

HOBİ EDİNMEK FAYDA SAĞLAR

Kronik yorgunluk sendromunun kesin bir tedavisi yoktur. Tedavi planı genellikle kişiye ve hastanın yaşadığı sorunların şiddetine göre belirlenir. Sendromla başa çıkabilmek üzerinde en etkili olan yöntemler düzenli olarak egzersiz yapmak, stres ile mücadele ve sorunları çözebilme kabiliyeti konusunda hastaların kendilerini geliştirmeleri ve yoğun iş temposunun hafifletilmesi gibi önlemlerdir. Ayrıca hastanın yapmaktan hoşlandığı aktivitelere ve hobilerine daha fazla zaman ayırması hastalığın ortadan kaldırılabilmesi için faydalıdır. Yapılacak kronik yorgunluk testi ve muayeneler sonucunda hastalığınızın teşhis edilmesi durumunda tedavi sürecinize hemen başlayarak hem günlük hem iş hayatınızda oluşabilecek daha ciddi problemlerin önüne geçebilirsiniz.