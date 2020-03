Yatağan gelişerek değişiyor

AK Belediyecilik ile tanışan Muğla Yatağan, değişimi yaşamaya başladı. Seçildiği günden bu yana verdiği sözleri tek tek hayata geçiren Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, projelerini Yeni Asır’a anlattı.

Yaklaşık 40 yıl CHP'li başkanlar tarafından yönetilen ve son yerel seçimlerde AK Partili Mustafa Toksöz'ün kazandığı Muğla'nın Yatağan ilçesinde değişim ve gelişim yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimlerden başarıyla çıkan Başkan Toksöz, seçildiği günden bu yana vaatlerinin ve projelerinin bir çoğunu hayata geçirdiklerini söyledi. İlçede insanların hayatını kolaylaştıran çalışmalar yaptıklarını anlatan Toksöz, "Önce acil sorunları çözme yolunu seçiyoruz" dedi.

KENTİN ALTYAPISI EKSİKTİ

Size göre hangi hizmetler öncelikliydi? Artık mahalle statüsünde olan köylerin bir çoğunda yol, altyapı, düğün salonları, çocuklar için sosyal tesisler, parklar yoktu. Merkezde de altyapı, temizlik ve bakım düzgün yapılmamış, bazı mahallelere hizmet gitmemişti. Her yer toz toprak içindeydi. Bunları büyük ölçüde tamamladık. İlçe merkezinde de en önemli sorun olarak gördüğümüz yine altyapı, düğün yerleri ve tuvalet sorunuydu. Pazar yerine 3'er gözlü hem bayan hem erkek ve engelli tuvaletlerimizi yaptık. Cumhuriyet Caddesi'nde giyim pazarına açtık. Festival alanımızdaki parkımızın ve yıllardır ilçemize yakışmayan Kaya Köstepen Stadı'nda da hem tuvalet hem de soyunma odası çalışması yaptık. 2019 yılı içinde Yatağan'da hiç doğalgaz yatırımı yoktu. Görüşmelerimiz sonucu mahalle statüsünde olan köylerimizde bile doğalgaz çalışmaları başladı, bazıları tamamlandı, bazıları da devam ediyor.

OKULUMUZ KATKI SAĞLAYACAK

Meslek Yüksek Okulu'nun Yatağan'a yaptığı katkılardan bahseder misiniz? Gerekli girişimlerde bulunup Yatağan Meslek Yüksek Okulu'na 400'den fazla ek kontenjan kazandırdık, öğrenci sayısı 800 civarına ulaştı. Okulun ilçemize sosyal ve ekonomik anlamda katkısı olacaktır. Yüksekokulun yolunu ve kaldırımlarını, çevre düzenlemelerinin bir kısmını belediye olarak biz yaptık, ayrıca belediye olarak bir kız öğrenci yurdunu da hizmete açtık. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor.

İlçenizde bulunan ve büyük önem taşıyan antik kentlerle ilgili çalışmalar var mı? Bilindiği gibi Yatağan Stratonikeia ve Lagina başta olmak üzere antik kentlere sahip. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte lçemize gelerek Stratonikeia'yı ziyaret ettiler. Bakanlarımıza Yatağan'ın sorunlarının çözülmesi noktasında yardımcı olunması talimatlarını verdiler. Stratonikeia, Efes'ten sonra ikinci büyük antik kent. Her iki antik kente de ABD'den ayin yapmak için gelmek isteyenler var. Türkiye'de 12 ay kazı yapılan 2 antik kent de Yatağan'da. Antik kentler sayesinde Yatağan'ı sanayi şehri statüsünden turizm kenti statüsüne taşıyacağız. Bu sayede hem turizmden kazanacağız, hem de İller Bankası'ndan daha fazla pay alacağız. Şu anda İller Bankası'ndan aldığımız para sadece maaş ödemelerini karşılıyor. Hizmet için yeni kaynaklar bulacağız.



KİMSESİZLERİN KİMSESİYİZ

Belediye olarak sosyal belediyecilikle ilgili çalışmalarınız nelerdir? "KİMSESİZLERİN kimsesi olmaya çalışacağız" demiştik. Yine belediyemiz yardımlaşma fonuyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapıyoruz. Tabi kamunun kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla komisyon değerlendirmesi yaparak, kararlarımızı alıp yardımlarda bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü araçlar alıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında projelerimiz devam edecek.



'Takımımızı üst ligde görmek istiyoruz'

Kırsal mahallelerden bazılarına halı saha yaptıklarını kaydeden Başkan Toksöz, "Bazıları için de çalışmalar devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yatağanspor'a desteğimiz de sürüyor. Yatağanspor'u üst liglerde görmek istiyoruz. Bunun için hem altyapı çalışmalarımız devam ediyor hem de tesisleşme konusunda projelerimiz var. Yatağan'ı bir yandan da spor kenti yapmak istiyoruz" diye konuştu.



'Amacımız her yere hizmet götürmek'

"Amacımız siyesi fark gözetmeden her kesime, her mahalleye ve köye hizmet götürmek" diyen Mustafa Toksöz, "Bunun için sık sık muhtarlarla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarla sohbet toplantıları düzenliyoruz. Sorunları dinliyoruz, çözüme kavuşturuyoruz. Yatağan sadece sanayi kenti olarak kalmamalı. Eğitimden turizme, sağlıktan spora, ticaretten sanata yani her alanda iyi yerlerde olması için çalışıyoruz" dedi.

Adem ÜLKER