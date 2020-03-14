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14 Mart nasıl ortaya çıktı?

14 Mart Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Günümüzde birçok meslekle ilgili farkındalık uyandıracak özel günler olduğu gibi, her yıl Mart ayının 14'ü de Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Tıp Bayramı'nın amacı, hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık alanında çalışanların hizmet ve sorunlarına dikkat çekmek. Tıp Bayramı sayesinde hem sağlık çalışanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de hastalara daha iyi hizmet sağlayabilmeleriyle ilgili yapılması gerekenleri tartışma imkanı doğuyor. 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

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