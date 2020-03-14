Bu besinlerle unutmak yok

Vücudun yeterli besin alamaması durumunda ortaya çıkan unutkanlık, günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar tüketilen bazı besinlerin bu hastalığa çare olabileceğini söylüyor.

Halk arasında sadece ileri yaştaki kişilerde görüldüğü sanılan unutkanlık, günümüzde yoğun iş temposu, yetersiz beslenme ve stres nedeniyle genç bireylerin de en büyük sorunlarından biri haline geldi.

1 AVUÇ YER FISTIĞI

Yediğimiz besinlerin daha iyi öğrenme, dikkati toplama ve belleği geliştirmek adına sağlığımız için önemli bir rol oynadığını belirten uzmanlar, güçlü bir hafızaya sahip olmak için günlük beslenmemizde beyin fonksiyonlarını geliştiren besinlerin eklenmesini öneriyor. Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalık engellenebildiği gibi, beynin de beslenmesi ve gelişmesi sağlanabilir. Örneğin; günde 1 avuç kadar yer fıstığı tüketmek beyin ve hafıza gelişimi için oldukça faydalıdır. Yer fıstığı, kolin açısından zengin besinlerden biri olarak beynin iletim servisi olan nörotransmitterleri destekliyor. İçerdiği omega yağ asitleri ile iyi yağların vücutta depolanmasına yardımcı olan yer fıstığı aynı zamanda unutkanlığa da iyi geliyor. İşte, unutkanlığın önüne geçmek ve hafızamızı güçlendirmek için besin önerileri.



Zeytinyağı

Zeytinyağı içerisindeki E vitamini sayesinde hafızayı güçlendirirken, alzheimer ve demans hastalıklarını da önlüyor. Aynı zamanda zeytinyağı içerisinde bulunan K vitamini, beyin sağlığı için çok önemli. İleri yaşlarda görülen hafıza problemlerini önlediği bilinen zeytinyağı, hafızayı güçlendirmekle beraber; kalp, kemik ve cilt sağlığını da koruyor.



YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler hafızayı güçlendirir. Ispanak, karalahana, brokoli gibi besinler K vitamini bakımından zengin oldukları için beyin sağlığını korur ve güçlendirir. Hafıza gücünü arttıran bu sebzeler, konsantrasyonunuzu da artırır. Araştırmalarda kırmızı lahananın alzheimer hastalığını önlediği görülmüştür.



Balık

Özellikle DHA içeren yağlı balıkların tüketimi hafızayı güçlendirir. DHA faydası sadece hafıza güçlendirmekle kalmaz şeker hastalığı, yüksek kolesterol, tansiyon hastalıkları, migren, eklem romatizmaları ve kalp hastalıklarına da iyi gelir. Yüksek miktarda DHA içeren balıklar; somon, sardalya ve ton balığıdır. Doktorlar haftada en az 2 gün balık tüketmenizi önermektedir.



Avokado

Unutkanlık ve hafıza problemleri sadece ileri yaşlarda görülmez. Genç yaşlarda da yaşanan stres, beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmaması, yorgunluk gibi durumlarda hafıza problemleri yaşanabiliyor. Avokado da beyin sağlığı için önemli besinlerden biridir. Ayrıca içerisinde bulunan D vitamini cilt sağlığınızı büyük ölçüde korur.



Bitter çikolata

Özellikle yoğun kakao içeren çikolatalar vücutta endorfin salımını artırır. Buna bağlı olarak beyin reseptörleri uzun süre aktive edilir. Vücutta endorfin salınımı arttıkça kişinin konsantrasyonu artar ve hafızası güçlenir. Bitter çikolata da bu bakımdan hafıza için yeterli desteği sağlayabiliyor.



Kabak çekirdeği

Sağlıklı bir kuruyemiş olan kabak çekirdeği, magnezyum, demir, çinko ve bakır açısından zengindir. Günlük olarak tüketeceğiniz bir avuç kabak çekirdeği çinko ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Magnezyum ise öğrenme ve hafıza için gerekli olan bir mineraldir.