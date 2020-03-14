Meme estetiği emzirmeyi engellemez

Meme estetiğinin 18 yaş üzerindeki her kadına yapılabildiğini söyleyen Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Levent Ateş, sağlık ve estetik açıdan önemli operasyonun emzirmeye engel oluşturmadığını kaydetti.

BOYUN AĞRISINA YOL AÇAR

Ateş, "Özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde meme küçültme veya dikleştirme estetiği operasyonları gerçekleştiriyoruz. Büyük meme, boyun ve omuz ağrısına neden olabiliyor. Kadınların günlük yaşamdaki konforunu azaltıyor. Operasyon yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu operasyon esnasında eğer hastanın ihtiyacı varsa karın germe operasyonu da yapılabiliyor. Hastanın günlük yaşamına dönmesi 10 gün sürebiliyor. Kişi, 15 günün sonunda tamamen iyileşiyor. Bu hasta grubuna gebelik sonrası protezle ya da protezsiz olarak dikleştirme operasyonu da yapabiliyoruz. Bu operasyon yılın her döneminde gerçekleştirilebiliyor. Mevsimsel bir engel de söz konusu değil" diye konuştu.

İHTİYACI OLANA UYGULANIR

Meme büyütme operasyonlarının ise daha çok genç kadınlar arasında yaygın olduğunu dile getiren Ateş, bu operasyonda sağlığa hiçbir zararı olmayan FDA onaylı silikon implantlar kullanıldığı bilgisini verdi. Op. Dr. Levent Ateş, "Hasta önce muayene ediliyor ve gerekli ölçümler yapılıyor. Doğal ve sağlıklı bir görünümü elde etmek için, gerçekten estetik ihtiyacı olan bayanlara uygulanıyor. Meme operasyonları çocuk sahibi olmaya ve emzirmeye engel oluşturmuyor. Operasyon 1,5 saat kadar sürüyor. Hasta 1 hafta sonra günlük yaşamına dönebiliyor. Kullanılan implantlar ise bilimsel olarak zararlı olmadığı kanıtlanan FDA onaylı ürünler. Kesinlikle kanser yapmıyor. Silikonlar ömür boyu garantili oluyor ve patlama riski de yok" dedi.