Mikrodalgayla ameliyat olmadan prostat tedavisi

Tıp teknolojisindeki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni yöntemler birçok hastalıkta başarılı sonuçlar verirken, aynı zamanda hastaların yaşam konforunu da artırıyor. Özel Gözde İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu, prostat hastalığında kullanılan mikrodalga termoterapi (TUMT) yönteminin, hastaya anestezi-narkoz verilmeden uygulanabilen bir operasyon alternatifi olduğunu söyledi. TUMT yönteminin ilk olarak Fransa'da 1989'da kullanılmaya başlandığını belirten Konyalıoğlu, "Ardından daha yüksek enerjili olarak, 1998 yılında İsveç'te geliştirildi ve son 10 yıldır Avrupa ve Amerika'da 200'ün üzerinde merkezde başarıyla uygulanıyor" dedi. Üroloji uzmanı Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu, ortalama 60 dakika süren müdahalenin ardından hastaların prostat hastalığından kaynaklanan olumsuz etkilerden kurtulduğunu kaydetti.

SONDADAN KURTARIYOR

Bu yöntemin, hastaya anestezi verilmeden uygulanabilen bir yöntem olduğunu belirten Konyalıoğlu, prostatın mikrodalga yöntemle ısı verilerek yakıldığını ve yan etkisinin bulunmadığını dile getirdi. TUMT tedavisinin özellikle ileri yaşta olan ve ameliyat olmasında sakınca bulunan hastalar için çok önemli bir alternatif olduğunu belirten Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu, hastaların kalan yaşamlarında sondayla yaşamak zorunda kalmadıklarını ve yaşam kalitelerinin bozulmadığını vurguladı.

İLERİ YAŞTAKİLERE İDEAL

Tıp dilinde benign prostat hiperlazisi (BPH) denilen prostat hastalığının, yaş ilerledikçe daha çok belirti vermeye başladığını kaydeden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Başlangıçta, bazı hastalar için ilaç tedavileri kullanılsa da, genellikle cerrahi tedavi en iyi çözüm yoludur. İşte bu aşamada, yüksek riskli ve ameliyat olması sakıncalı hastalar için geliştirilmiş olan tedavi yöntemi "Mikrodalga Termoterapi"dir. Ayrıca nispeten genç yaşta olup ameliyatın yan etkilerden çekinen hastalarla, ameliyat olmayı hiç istemeyenler için de bu tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Hastanın ameliyathaneye alınmasına gerek kalmayan bu yöntemde, hastalar poliklinik ortamında ortalama 60 dakikada tedavi edilir ve bir saat sonra evlerine dönerler"

BAŞARI ORANI YÜKSEK

Uzun dönemde başarı oranı yüksek olan tedavinin etkinliğinin, narkozla yapılan prostat ameliyatı sonuçlarına yakın olduğunu ifade eden Konyalıoğlu, "Ayrıca prostat ameliyatlarından sonra görülebilen idrar kaçırma, sertleşme kaybı, meninin geri kaçması gibi yan etkiler TUMT işleminden sonra neredeyse hiç görülmemektedir" bilgisini verdi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu, TUMT yönteminin, narkoz alması riskli yaşlı hastalar ve ameliyatın yan etkilerinden sakınan genç yaş prostat hastaları için ideal bir tedavi alternatifi olduğunu sözlerine ekledi.