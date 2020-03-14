‘Salgın yok, alınması gereken önlemler var’

Özel İzmir Egepol Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Dizer, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs'ün yayılma hızının yüksek; ölüme yol açma oranının ise düşük olduğunu belirterek alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Ülkemizde Korona virüs taşıyan bir vatandaşın tespit edildiğini fakat bunun 'Türkiye'de Korona virüs salgını var' anlamına gelmediğini dile getiren Uzm. Dr. Ufuk Dizer, özellikle kişisel hijyene dikkat edilmesi ve fiziksel temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

NEFES DARLIĞINA DİKKAT

Korona virüsü tedavi etmek için şu anda kullanılan aşı veya antiviral ilaç olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Ufuk Dizer, "Hastalığın tedavisi ve aşısının olmaması, hastalıktan korunma yöntemlerinin bilinmesini ve dikkatlice uygulanmasını toplum sağlığı açısından önemli bir hale getirmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 2-14 gün arasında olup, kuluçka süresinin bitimine müteakip; hastalık belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtilerin arasında solunum semptomları; ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Daha ciddi olgularda; zatürre, akut solunum sendromu, böbrek yetmezliği ve ölüme neden olabilir" diye konuştu. Hastalıkla mücadelede hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Dizer şu bilgileri verdi:

'ELLERİ SIK SIK YIKAYIN'

"Korona virüs hastalığı olan bir kişi, öksürdüğünde veya hapşırdığında virüsü içeren küçük damlacıklar saçar. Hastalık, ortaya çıkan bu damlacıkların bulaşmasıyla sağlıklı kişilere yayılmaktadır. Damlacıklar eşyalar ve yüzeyler üzerinde bir kaç saat yaşayabilirler. Bu nedenle el temizliğine dikkat etmeli, eller su ve sabunla sık sık yıkanmalıdır. Alkol bazlı dezenfektan kullanımı da işe yarar bir yöntemdir. Öksürürken ve hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kapatmanız mikrop ve virüslerin yayılmasını önler. Hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu bükülmüş dirseğinizle veya tek kullanımlık mendil ile kapatın, tek kullanımlık mendili kapalı bir çöp kutusuna atın. Gün içinde ellerinizle yüzünüze, ağız ve gözlerinize temas etmekten kaçının"

'MASKE YETERLİ DEĞİL'

Maske takmak, etkilenen bölgelerde Korona virüs dahil olmak üzere bazı solunum yolu hastalıklarının yayılmasını sınırlamak için önleme tedbirlerinden biridir. Ancak, yeterli düzeyde koruma sağlamak için tek başına maske kullanılması yeterli değildir. Maske kullanımının yanısıra el hijyeni ve diğer önlemler de dikkate alınmalıdır. Yalnızca maske takmak, gereksiz maliyetlere ve el hijyeni uygulamaları gibi diğer temel önlemlerin ihmal edilmesine yol açabilecek yanlış bir güvenlik hissi de yaratabilir.