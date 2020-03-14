Ses kısıklığını rezene çayı ile giderebilirsiniz

Vücutta bulunan serbest radikallerin yarattığı etkiler ile antioksidan maddeler arasındaki denge, zaman zaman bozulabilir. İmmün sistemin zayıflamasına bağlı olarak bazı sağlık problemlerine yol açabilen bu durum, bitkisel çaylarla dengelenebiliyor. Rezene çayı da şifalı bitki çaylarından biridir. Anemi olarak tanımlanan kansızlığa iyi geldiği düşünülen rezene çayının, bilinmeyen bir faydası da, ses kısıklığının giderilmesine ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğudur. Ayrıca bronşit gibi hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir.