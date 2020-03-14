‘Üniversite ile iş dünyası arasında köprü kurduk’

Yeni Asır’ı ziyaret eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, öğrencilerin akademik donanımlarının yanında, teknik kabiliyetlerinin de gelişmesini hedefleyen bir eğitimi benimsediklerini söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Haber Koordinatörü Sezai Elgin, Yurt Haberler Müdürü Hüseyin Kılıç, Rektör Danışmanı Seçil Apak da yer aldı. Rektör Ataç, üniversitenin hedeflerini ve son günlerde gündem olan korona virüsle ilgili açıklamalar yaptı. Yeni Asır'ın köklü geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Rektör Ataç, göreve başladığı günden itibaren durum tespiti yaptığını, üniversite hastanesindeki sorunlara ve akademik kadronun beklentilerine odaklandıklarını söyledi.

OSB'DEN DANIŞMAN ATANDI

Üniversite ile Manisa OSB arasında köprü kurmak için adım attıklarını ifade eden Prof. Dr. Ataç, iş dünyası ile ülke ekonomisine katkı sağlamak için fikir alışverişi yaptıklarını ve OSB'den rektör danışmanı atadıklarını açıkladı. Ataç, "40'ın üzerinde hocamız OSB'deki firmalarımıza teknolojik gelişimler noktasında yarar sağlamakta" diye konuştu. Üniversitenin intörn uygulama faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Ataç, sanayide işbaşı yapacak öğrencilere tanıtım toplantısı düzenlediklerini anlattı. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi'nin de öğrencilerin iş dünyasını tanımasında etkili olduğunu dile getiren Rektör Ataç, öğrencilerin akademik yeterliliklerinin yanında teknik kabiliyetlerinin de gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti, üniversitenin hedeflerini anlattı.

'YARIM BIRAKMAYIZ'

Üniversite hastanesinde bir hayırsever tarafından yapılmaya başlanan, ancak hayırseverin projeden çekilmesinin ardından yapımı sekteye uğrayan onkoloji hastanesiyle ilgili konuşan Rektör Ataç, "Bir hayır sahibi tarafından başlayan bir süreç, kaba inşaatın bir kısmı tamamlanmış. Bir hayırseverin sahiplenmesini ümit ediyorum ama sahiplenmediği zaman da tesisi yarım bırakacak halimiz yok. Tamamlayıp hizmete açacağız. Ama 2020 bütçesi planlamasında yok, 2021'de olabilir" dedi.

'ENERJİ KAYBINA SON'

Üniversite hastanesinin borçlarıyla ilgili de konuşan Rektör Ataç, geçmişle hesaplaşma içinde olmadığını, enerji kaybından uzak durduklarını söyledi. Rektör Ataç, "Rektörlük görevine başladığımda 170 milyon civarında bir borçla teslim aldık. Yaptığımız iyileştirmeler vardı, çalışanların ve idari personelin döner ücretlerinde azaltmaya gitmedik. İşlem hacmini artırdık. Yapılan tasarruflar oldu, firmalara 9.5 milyon lira borç ödedik. 4.6 milyon liralık bir tasarruf yaptık. Karşılaştığımız sürprizlerde oldu. 2013 dönemine ait 2.6 milyon lira SGK borcu çıktı, onu da ödedik. 2016 yılında bir şekilde unutulmuş ödenmemiş doğalgaz ve elektrik faturası denk geldi. Hastane çalışanlarımızın gerçekten işlem hacmini artırma, ameliyat sayılarını artırma yönündeki katkıları çok önemli" diye konuştu.

Öğrencileriyle sık sık bir araya gelen MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, onların başarıları için her türlü imkanı seferber ediyor.

'TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ'

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, çok büyük kitlelerin gelebileceği toplantıları ertelediklerini açıkladı. Korona virüse karşı önlemlerle ilgili açıklamalar da yapan Ataç, üniversite hastanesine müracaat etmiş hastalar arasında korona virüse rastlanan kimse olmadığını söyledi. Ataç, "Korona virüsle ilgili tüm tedbirleri alıyoruz. Üniversite hastanesinde korona virüs için çocuk servisinde, enfeksiyonda ve yoğun bakım ünitesinde hazırlanmış yerler var. Tedbir açısından dezenfekten ve hijyene yönelik tedbirleri de aldık" dedi.

'ÖĞRENCİ GİRİŞ-ÇIKIŞI YOK'

Yabancı öğrenciler ve öğrenci değişim programlarıyla ilgili bilgi veren Ataç, "Öğrenci değişim programlarında korona virüs gündeme geldiğinden bu yana çıkış yaptırmadık. Dışarıdan geleceklerin de girişini yapmıyoruz. Bu konuda en temel nokta olan hijyene çok dikkat edeceğiz, bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Bununla birlikte sosyal ortamlarda insanlarla temas sağlarken mesafe kurallarına dikkat edeceğiz" diye konuştu.



Nermin UÇTU / Cüneyt HASÇELİK