İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! 15 Mart Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor. İşte 15 Mart Pazar hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EDİRNE °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı