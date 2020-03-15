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'de bugün hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı geldi! 15 Mart Pazar ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! 15 Mart Pazar hava durumu...

15.03.2020, 09:51

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, 'nun kuzey ve doğusu, , 'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, , Aksaray, , Elazığ, , , Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor. İşte 15 Mart Pazar ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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