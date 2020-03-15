Korona’ya karşı 4 doğal koruyucu

Akdeniz Üniversitesi'nde farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, korona virüsünün grip gibi atlatılacak bir hastalık olabileceğini ve korkulacak bir şey olmadığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüse karşı doğru önlemler aldığını ve krizi iyi yönettiğini belirten Usta, "Yapılacak tek şey var. Kaleyi sağlam tutmamız lazım" dedi.

Prof. Dr. Coşkun Usta, "Vücutta NRF 2 faktörünün bizim genlerimiz üzerinden hastalıklarla savaşabilme gücü var. Yani NRF2 sistemini aktif hale getirmemiz lazım. NRF2'yi yükseltmek için kurkumin barındıran brokoli ve zerdeçal, biberiye ile üzüm tüketilmeli. Bunların haricinde çinko ve D vitamini çok önemli" diye konuştu. D vitamini düzeyinin normal seviyede olması gerektiğine dikkat çeken Usta, "Korona virüs kapan bir hasta ile temas edilmedikçe telaş yapmaya gerek yok. Kişilerin kendilerini dezenfekte ederken ölçüyü de kaçırmamaları gerekiyor" dedi.