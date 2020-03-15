Yaz gelmeden dengeli kilo verin

Havaların ısınmasıyla kışlıklar gardıroplara kalkarken, fazla kilolar da ortaya çıkmaya başladı. Telaş içinde hızlı kilo vermek yerine, dengeli beslenme ve planlı yöntemlerle sağlıklı kilo vermek oldukça mümkün.

İlkbaharın gelişi ve yağmurlu günlerin azalması, hem ruhumuzu hem de günlük kıyafet tercihlerimizi etkiliyor. Güneşli günlerin gelmesiyle bir kenara attığımız kalın montların ardından, kışlık kıyafetlerin altına gizlediğimiz fazla kilolar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Fakat endişeye mahal yok.

YETERLİ SÜRENİZ VAR

Doğru beslenme, kararlı duruşunuz ve yapacağınız egzersizlerle istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz. Çoğu kişi iş işten geçip de yaz gelince fazla kiloları ile yüzleşir ve telaş içinde hızlı kilo kaybettireceğini vadeden sağlıksız uygulamalara sarılır. Bu yöntemler ile kilolarını kaybederken sağlıklarını da kaybettiklerini ise çok sonra anlarlar. Sağlıklı zayıflama için uygun olan kilo kaybı, haftada yarım ile bir kilo arasında olmalıdır. Bu sebeple fazlalıklarınızdan sağlıklı bir şekilde arınmak için önünüzde yeterli süre bulunuyor. Bu dönemi iyi kullanıp kendiniz için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.



DENGELİ TÜKETİM

Günlük beslenmeniz tüm besin gruplarını içermelidir. Protein, karbonhidrat, yağ gibi besin öğelerini yeterli ve dengeli şekilde almalısınız. Bu sayede vücudunuzun gereksinimlerini karşıladığınız gibi, kilo kaybını kas ve sıvı yerine, yağ kütlesinden sağlamış olursunuz. Karbonhidrat kaynağı olarak şeker ve şekerli besinler yerine ekmek, tam tahıl ürünleri, kepekli makarna, kepekli pirinç, bulgur gibi besinleri tüketmelisiniz. Bunlar kan şekerinizi daha dengeli şekilde yükselteceği için sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Zayıflama sürecinde yağ tüketiminizi sınırlandırmalısınız. Bunun için et ve et ürünlerini görünür yağlarında arındırmalı ve az yağlı etleri tercih etmelisiniz.

KARARLI OLUN

Zayıflama, kararlılık gerektirir. Bu süreç, sahip olduğunuz alışkanlıklardan yanlışların doğrular ile değiştirilmesini içerir. Öğün sayısını artırmak, yemek için özel zaman ayırmak, yemediğiniz ama yemeniz gereken besinler varsa hayatınıza katmak ya da keyif veren lezzetli ama zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak size zor gelebilir. Kararlı olduğunuz takdirde bu sürecin üstesinden başarıyla gelebilirsiniz. Bu sebeple zayıflamak için adım attığınızda bunu kararlı bir şekilde sürdürebilmeniz için kendinizi hazır hissetmeniz önemlidir. Unutmayın, mevcut kilonuzu korumanız sürekli kilo alıp vermenizden daha sağlıklıdır.

DÜZENLİ BESLENME

Öğün sayınızı artırmalısınız. Bu metabolizmanıza hızlandırıcı etki göstererek zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Günde 3 ana ve en az 3 ara öğün tüketmelisiniz. 2-2,5 saatte bir öğün tüketmeniz Düzenli beslenme niz aç kalmanıza engel olarak bir sonraki öğünde gereğinden hızlı ve fazla besin tüketmenizi önler. Ayrıca sık beslenme, gün içinde tansiyonunuz ve kan şekerinizde oluşabilecek düşüklüklere engel olur. Bu durumda insülin salınımınız dengelenir ve yağdan ağırlık kaybını daha rahat sağlarsınız



BOL BOL SU İÇİN

Günde en az 2,5 litre su içmelisiniz. Su tüketiminin artırılması, dolaşım sisteminin ve organların iyi çalışmasına yardımcı olur. Vücutta dolaşım bozukluğunun sebep olduğu sorunların giderilmesine katkı sağlar. Öğünlerden önce içilen su ise midede şişkinlik yaratarak fazla yemenizi engeller.



FİZİKSEL AKTİVİTE

Sağlıklı kilo verebilmek için diyet ile sporun beraber yapılması gerekir. Spor, vücudunuzda oluşabilecek deformasyon ve sarkmalara engel olurken, sıkılaşmanızı sağlar. Aynı zamanda harcadığınız enerjiyi artırarak daha kolay kilo vermenize yardımcı olur. Haftada 3 gün 30'ar dakikalık yürüyüşler faydalı olacaktır.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM