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için civanperçemi çayı

Akciğer sağlığı için civanperçemi çayı

16.03.2020, 16:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020,17:01

Sağlık uzmanları akciğer hastalıkları ve bağırsak rahatsızlığı için önemli açıklamalar yaptı. Doğadaki mucizevi bitkilerin sağlıklı yaşam konusunda çok büyük faydalar sağladığını dile getiren uzmanlar, ısırgan otu ve civanperçemi hakkında bilgi verdi.

Hastaların şifa aradığı doğadaki besinler yine birçok hastalık için büyük önem arz ediyor. İşte akciğer ve bağırsak sağlığı için önemli bilgiler...

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