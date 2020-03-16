Esra Erol'da canlı izle! 16 Mart Esra Erol canlı izle

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yeni bölümleri ile hafta içi her gün ekranlarda olmaya devam ediyor. Esra Erol'un bugünkü programında hangi konular ele alınıyor? İşte 16 Mart Pazartesi Esra Erol canlı yayın izleme sayfası....

Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşanacak? atv'nin sevilerek izlenen programı Esra Erol'da hafta içi her gün izleyicinin karşısında olmaya devam ediyor. 16 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; boşanmak için adliyeye giden Zeliha ve Şevket büyük şokla karşı karşıya kaldılar. İşte 16 Mart Pazartesi Esra Erol canlı yayın izleme ekranı... ESRA EROL'DA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Eşi Şevket Çalışkan'ın sorumsuz davranışlarına artık dayanamadığını ve şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın bir an önce boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Boşanmak için adliyeye giden Şevket ve Zeliha neden şok yaşadı?