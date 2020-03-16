Gazoz satarak adım attığı sinemada ‘patron’ oldu

Muğla’da 63 yıl önce gazoz sattığı yazlık sinemalarda bir süre makinistlik yapan ve azimle çalışarak genç yaşta kendi işletmesinin sahibi olmayı başaran Erol Kutlay, kentin en eski sinemasını işletiyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çocukken gazoz sattığı yazlık sinemalarla beyazperdeye sevdalanan Erol Kutlay, yarım asırdan fazla süredir kendi sinema salonunu işletiyor.78 yaşındaki Kutlay, 15 yaşındayken aile bütçesine katkı sağlamak için çalışma hayatına adım attı. Ortaokulu bitirdikten sonra sabahları simit, ardından kar doldurduğu bakır kovaların içindeki gazozları yazlık sinemalarda satan Kutlay'ın azmi bir sinema işletmecisinin dikkatini çekti. İşletmecinin yönlendirmesiyle makinistlik yapmaya başlayan Kutlay, gişede bilet satışlarıyla da ilgilendi. Kutlay, kendi birikimleri ve ailesinin desteğiyle 27 yaşında sinema sektöründe kendi işletmesinin sahibi oldu.



Erol Kutlay, gönlüne beyazperde aşkının çocuk yaşta düştüğünü ve o günden beri hiç azalmadığını söyledi.

"AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hala kentin en eski sinemasını işleten Kutlay, ilk göz ağrısı olarak nitelendirdiği film makinesini de izleyiciler için sergiliyor. Sektörün hemen hemen her kademesinde azimle çalıştığını anlatan Kutlay, şunları söyledi: "Teknolojiye ayak uydurarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bugünlere tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Hiçbir zaman pes etmedim, hep çalıştım. Şu an kendi işimin patronuyum. Fırsat buldukça makinistlik yapıp, anılarımı tazeliyorum. Eski anılarımı da yaşattığım işletmenin sahipsiz kalmasını istemiyorum."







Erol Kutlay, "Film en güzel sinemada izlenir" diyor.

"Eskiden kuyruklar olurdu"

Geçmiş yıllara göre sinema salonlarına ilginin oldukça azaldığını söyleyen Erol Kutlay, "Kulüp sinemasını çalıştırırken günlük bin 200 kişi gelir, kuyruk olurdu. Altı sinema vardı ama hepsi dolardı. Şimdi insanlar istedikleri filmleri internetten izledikleri için artık sinemaya gelmiyorlar. Yeni vizyona giren bir filmi insanlar sinemaya para vermemek için internetten izliyor" dedi.