‘İzmir inanç turizmi ile marka olmalı’

Destination İzmir Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, Haziran ayında gerçekleştirilecek “Global Smyrna Meeting -Yedi Kiliseler” Kongresi’nin İzmir için önemli büyük fırsat olacağını söyledi.

Yeni Asır'a konuşan Tercan, inanç turizminin kent ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti. 21-27 Haziran'da İzmir'de 1. Yedi Kiliseler konulu uluslararası toplantı düzenleneceğini hatırlatan Tercan, "Kentimizin turizmini şahlandıracak, şehrimizin ticaretini canlandıracak bu kongreye İzmir Vakfı ve İzmir Ticaret Odası da destek vermeli. İncil' de anlatılan 7 kilise İzmir ve yakın çevresinde. Ayrıca Hristiyan dünyası için büyük değer taşıyan Meryem Ana Evi de Selçuk ilçemizde. Bu büyük bir zenginlik, İzmir'in kanaat önderlerine düşen de, bu zenginliği dünyaya iyi anlatmak olmalıdır'"dedi.



İZMİR'İN ÖNEMLİ HAZİNESİ

Yedi Kiliseler Kongresi'ni düzenleyecek olan Tutku Tur firması yönetim kurulu başkanı Levent Oral'ı ziyaret eden Tercan, projeye tam destek verdiğini açıkladı. İnanç turizmi misafirlerinin kalıcı olduklarına ve kişi başı harcamalarının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Tercan, "Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Vizyon 2023 Master planına uygun en önemli ürün gamı İzmir' deki 7 kiliseler ve Meryemana evidir. İzmir inanç turizmi ile Marka olmalıdır.





HAZİRAN AYINDA YAPILACAK

Bugün Corona virüsü veya ülkelerdeki iç çatışmalar, sınırlardaki savaşlar gibi etkenler o ülkenin turizmini doğrudan olumsuz yönde etkileyebildiği halde, inanç turizmi dünyadaki krizlerden en az etkilenen ürün olarak ön plana çıkmaktadır. İzmir de kaliteli şekilde inanç turizminin yapılacağı zengin materyallere sahiptir. Yıllarca Meryem Ana'nın, Bergama- Efes gibi antik kentlerin kıymetini bilemedik, gerektiği şekilde yararlanamadık. Umuyoruz ki Haziran ayında yapılacak kongre hem İzmir'e hem Türkiye'ye inanç turizmi alanında yeni bir ufuk açacaktır. Elimizde bulunan ancak işleyemediğimiz zengin bir madeni daha etkili ve nitelikli kullanabilmemizi sağlamaya vesile olacaktır" dedi.



VATİKAN- SUUDİ ARABİSTAN ÖRNEĞİ

Kongreye verdiği destek için Bülent Tercan'a teşekkür eden Tutku Tur Yönetim Kurulu Başkanı Levent Oral da, turizm sektörünün aydın ve vizyon sahibi yöneticilerle ivme kazanabileceğini belirtti. İzmir'in inanç turizminde kullanılabilecek hazinelere sahip olduğunu hatırlatan Oral, 'Hristiyanlar için büyük önem taşıyan yedi kiliseler turlarının pazarlanması için, ilk uluslararası yedi kiliseler toplantısı düzenlenecek. Yedi kiliselerin merkezinde yer alan İzmir'e gelen turistler, İzmir'de 4-5 gece konaklayarak yedi kiliselere günübirlik turlar almakta ve İzmir turizmine katkı sağlayacaklar. Vatikan ve Suudi Arabistan inanç turizmi kapsamında milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. İzmir de bu yarışta hak ettiği yeri almalı' ifadelerini kullandı.

Tolga TEKİN