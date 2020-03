Koronavirüse karşı altın tavsiyeler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinleri açıkladı. Özellikle her gün 1 yumurta, ev yoğurdu, mevsime uygun sebze ve meyveleri tüketmenin yanı sıra omega 3 içeren keten tohumu ile lif kaynağı taze zencefil bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Uzmanlar, dünyada yayılmaya devam eden yeni tip korona virüs (Kovid- 19) tehlikesinin günden güne arttığına dikkati çekerken, hala tedavisi ve aşısı bulunmayan bu hastalık için korunma önlemlerine özen gösterilmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi gerektiğini bildiriyor. Özellikle dengeli ve sağlıklı beslenme, kaliteli ve yeterli uyku ile egzersizin immün sisteminin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan uzmanlar, insan sağlığının korunmasında en temel savunma mekanizması olan bağışıklığın güçlü tutulması için altın tavsiyeleri anlattı.



"YETERLİ UYKU ÇOK ÖNEMLİ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Yeterli uyku (günde 7-8 saat), stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkol kullanmamak özetle sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ilk basamakta yapmamız gerekenler arasında yer alır. Düzenli ve dengeli beslenmeye, yani yeterli sıvı almaya, kaliteli protein, doğal sebze, meyve, tam tahıl, bakliyat, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin beslenmeye çalışmalıyız. D vitamini, çinko, omega- 3 içeren destekler ile doğal C vitamini işe yarayabilir. Bunun dışında ellerin sık sık yıkanması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi önerilir" diye konuştu.



HER GÜN 1 YUMURTA



Hazır gıdalardan uzak durularak, doğal ve taze besin tüketimiyle yararlı bakteriler içeren ev yoğurdu gibi besinlerin tüketiminin artırılması gerektiğini dile getiren Savaşçı, şu tavsiyelerde bulundu: "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, güne kahvaltıyla başlayın ve herhangi bir sağlık probleminiz yoksa her gün 1 yumurta tüketin. Tam tahılları tüketmeyi ihmal etmeyin.



BOL BOL A VİTAMİNİ ALIN

A vitamini enfeksiyonlardan koruyucu rolüyle etkisi kanıtlanmış bir vitamindir. Hayvansal kaynakları arasında yumurta, süt ve tereyağı yer alırken bitkisel olarak ıspanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile havuç, kış kabağı gibi turuncu renkli sebzeleri tüketeceğiniz bir diyetin, A vitamini ihtiyacı konusunda yeterli olacağına emin olabilirsiniz.



EV YOĞURDU TÜKETİN

Yağlı tohumları beslenmenize ekleyin. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içerir. Tek bir meyve veya sebzeye odaklanmadan rengarenk ve çeşitli beslenmeye özen gösterin. Farklı sebze ve meyveleri tüketerek her birinin kendine özel faydalarından yararlanabilirsiniz.



MEVSİME UYGUN BESLENİN

Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor. Ome-ga-3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir. Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sis-temimize sunabiliyoruz.



ANTİOKSİDAN ZENGİNİ SEBZELER

Maydanoz, yeşilbiber, portakal, kivi, enginar gibi sebze ve meyveler yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, kaju ve türevleri E vitamini; havuç, ıspanak, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler antioksidan zenginidir.



LİF KAYNAĞI TAZE ZENCEFİL

Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından zengindir. İçtiğiniz suya ceviz büyüklüğünde taze zencefil ekleyebilirsiniz.



C VİTAMİNİNİ EKSİK ETMEYİN

En temel koruyucularımızdan olan C vitaminini, suda eriyen ve vücutta depolanamayan bir vitamin olduğu için günlük olarak almak gerekiyor.



KETEN TOHUMU OMEGA 3 KAYNAĞI

Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir. Çinko içeren balık, yumurta, sütle birlikte tam buğday içeren tahıl ürünlerini de tüketmeliyiz. Keten tohumu, omega 3 kaynağı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.