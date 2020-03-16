Küçük Dursun’u gölet yuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, arkadaşıyla oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düşen 15 yaşındaki Dursun Ali Özhölçek hayatını kaybetti. Olay saat 18.00 sıralarında Aşağı Esence mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ve daha önce faaliyetini sonlandırdığı belirlenen kömür şantiyesi yakınındaki, etrafı çevrili gölet kenarında oynayan iki arkadaştan Dursun Ali Özhölçek, dengesini kaybederek gölete düştü.



ARKADAŞININ ÖNÜNDE

Halil İbrahim A. (15) jandarma karakoluna giderek arkadaşı Özhölçek'in ayağının kayması sonucu suya düştüğünü, kurtarmak için suya girdiğini ancak bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Olay yerine jandarma, itfaiyeve ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışmaları sonucu Dursun Ali Özhölçek'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Özhölçek'in cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.