Bodrum’un yel değirmenleri yıkılmak üzere

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Değirmenler tepesi olarak bilinen ve ilçenin simgesi haline gelen yeldeğirmenleri kaderine terk edildi. Her gün yerli ve yabancı bir ok kişinin ziyaret ettiği, zaman zaman uçurtma şenliklerinin düzenlendiği yeldeğirmenleri için hazırlanan projeler onay alamayınca ikisinin duvarları çöktü. Bodrumlular, hepsi özel mülk olan yeldeğirmenlerinin restore edilmesi için mülk sahipleriyle ilgili kurumlar arasında anlaşmaya varılmasını istiyor.

70'LERDE KULLANILDI

Yeldeğirmenleri, tahıl öğütmek ve Bodrum'un rüzgarını en verimli şekilde kullanabilmek için 18. yüzyılda inşa edilip 1970'li yıllara kadar kullanılmış. Aralarında yalnızca birinin pervaneleri bulunuyor. Pervaneli yeldeğirmeni de, ziyaretçilerin yaklaşmaması ve zarar vermemesi için çitlerle çevrilmiş vaziyette.

ADEM ÜLKER