İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu! İşte 17 Mart Salı hava durumu...

İzmir'de ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 17 Mart Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde don olayı bekleniyor. EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu