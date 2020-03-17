  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Keçiboynuzu hücreleri onarır

Keçiboynuzu hücreleri onarır

Keçiboynuzu hücreleri onarır
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Hasarlı hücrelerin onarılarak tekrar görevlerini yerine getirme özelliklerini kazanmaları bünye açısından önemlidir. Keçiboynuzu, sürekli ölen hücreler yüzünden zayıf düşen savunma sistemine hasarlı hücreleri iyileştirerek katkıda bulunuyor. Keçiboynuzunun hücre yenileyici özelliğiyle hasarlı hücreler iyileşir. Hastalık esnasında tedavi özelliği sağlarken hastalık öncesinde de vücudun hastalıkla mücadele gücünü artırır. Selenyum, potasyum, magnezyum başta olmak üzere birçok mineral ve element içeren keçiboynuzu her açıdan sağlığa katkı sağlar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Keçiboynuzu hücreleri onarır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA