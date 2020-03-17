Sinir sisteminizi yer fıstığıyla koruyun

Zengin bir niasin kaynağı olan yer fıstığı, bu özelliği ile beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor. Ancak yer fıstığının alerjik özelliğini ve yüksek kalorili olduğunu da unutmayın. Bu nedenle günde 15/20 adet tüketmeniz yeterli olacaktır. Öte yandan yer fıstığıyla birlikte ceviz, badem ve fındık da tüketilmesi gereken atıştırmalıklardan.
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