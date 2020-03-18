28 yıldır evlat hasretiyle ağlıyor

1992 yılında henüz 20 yaşındayken dağa kaçırılan Kezban hemşirenin annesi Tenzile Dönmez, Irak’tan gelen mektupla kızının sağ olduğunu öğrenince soluğu Diyarbakır HDP önünde aldı. Evlat nöbetine başlayan Dönmez, “Vatanına dön kızım” diyerek gözyaşı döktü.

Çocuklarının terör örgütü PKK tara-fından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 199. gününde devam ederken, kayıp kızı için Balıkesir'den gelen Tenzile annenin feryadı yürek dağladı. 1992 yılında kaybolan kızı Kezban Dönmez için Balıkesir'den gelen anne Tenzile Dönmez (71), "28 yıllık özlem bitsin, verin artık kızımı" diye gözyaşı döktü.

"PİŞMANSAN SIĞIN"

Sındırgı'dan Diyarbakır'a uçakla giden anne Tenzile Dönmez, henüz 20 yaşında bir hemşire iken terör örgütü tarafından kaçırılan ve şimdi 48 yaşında olan kızı Kezban Dönmez'e seslendi. Dönmez, "Kızım, ne olursa olsun seni bekliyoruz. Gel devletine, ailene, milletine sığın. Pişmansan sığın. Ben ve tüm ailen seni bekliyor" dedi.





Tenzile Dönmez, "28 yıl bir evlada hasret kalmak, öldü mü kaldı mı bilememek nedir, yaşamayan anlamaz. Şu hayatta kızımı sağ salim görmekten başka hiçbir isteğim yok" dedi.

"Bu eylem keşke yıllar önce başlasaydı"

1992 yılında 20 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan hemşire kızından yıl-lar sonra bir mektup aldığını dile getiren Tenzile Dönmez, "Kızıma kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğim. Bu eylem keşke yıllar önce başlasaydı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Kızım ceza almayacaksınız. Gelin devletinize güvenin. Kızım Kezban, canım kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan ne olur dön. Tüm ailen seni istiyor. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih ŞENDİL