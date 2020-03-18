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'nin acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Hadise'nin acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

18.03.2020, 12:53

Ünlü şarkıcı halasını kaybetti. Acı haberi hesabından duyuran ünlü şarkıcı, önlemleri nedeni ile uçuş yasağına takılarak cenazeye katılamadı.

Bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan popçu Hadise'nin halası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Hadise, üzüntüsünü dile getirdi. İşte koronavirüs nedeniyle halasının cenazesine gidemeyen Hadise'nin sözleri...

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evde kendisini karantinaya alan Hadise, "Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" ifadelerini kullandı.



İşte Hadise'nin o paylaşımı:
Halam... Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, 'ikinci anne' dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an.
Takipçileri ise Hadise'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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