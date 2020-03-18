Hayati organları zeytin ile koruyun

Zeytin demir, E vitamini, bakır ve kalsiyum gibi birkaç mikro besin açısından iyi bir kaynaktır. Zeytinler, iltihabın neden olduğu oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu için, hayati organların, özellikle de beynin dokularını zararlı ve geri dönüşü olmayan hasarlardan korur. Gelişmiş bilişsel düşme riskini azaltan bir antioksidan olan E vitaminini içeren zeytin sayesinde, Alzheimer hastalığı riskini de azaltabilirsiniz.