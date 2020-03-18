  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Hayati organları zeytin ile koruyun

Hayati organları zeytin ile koruyun

Hayati organları zeytin ile koruyun
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Zeytin demir, E vitamini, bakır ve kalsiyum gibi birkaç mikro besin açısından iyi bir kaynaktır. Zeytinler, iltihabın neden olduğu oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu için, hayati organların, özellikle de beynin dokularını zararlı ve geri dönüşü olmayan hasarlardan korur. Gelişmiş bilişsel düşme riskini azaltan bir antioksidan olan E vitaminini içeren zeytin sayesinde, Alzheimer hastalığı riskini de azaltabilirsiniz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayati organları zeytin ile koruyun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA