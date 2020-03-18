İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 18 Mart Çarşamba hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 18 Mart Çarşamba hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevreleri ile zamanla bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. BİLECİK °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu KOCAELİ °C, 9°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu