Kızı için alevlerin arasına daldı

Kars'ın Susuz ilçesinde, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 yaşındaki Esin'i, anne-si Sevilay Yarıcı (30) son anda kurtardı. Yarıcı "Bahçede çamaşır asıyordum. Bir anda evimiz alev topuna döndü. Diğer çocuklarım okuldaydı. Küçük kızım 'anne' diye bağırıyordu. Hiç düşünmeden alevlerin arasına girip, çocuğumu çıkardım" dedi. Eşi ve 4 çocuğu akrabalarının yanına yerleşen Yarıcı, "Bura-dan çıkıp gidecek bir evimiz kalmadı ama kızımın hayatta olması her şeyden değerli" dedi.