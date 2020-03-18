Korona virüse karşı pratik reçeteler

Korona salgınından korunmanın en önemli yolu, beden hijyeninizi disiplinli bir şekilde sağlamak ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutarak sağlam bir bünyeye sahip olmak. Bünyenizi güçlendirmenin anahtarı ise, doğru beslenme ve altın besinlerden oluşan karışımları tüketmek.

Şu sıralar en çok endişe-lendiğimiz nokta; koro-na virüsten korunmak için neler yapmamız gerektiği. Korona virüse karşı en güzel önlem; güçlü bir vücut ve kuvvetli bir bağışıklık sis-temine sahip olmak. Çünkü bağışıklık sisteminiz sağlamsa virüsün sizi ele geçirme ihtima-li oldukça azalır. Bu süreç-te virüslere karşı bağışıklığı güçlendiren özel besinler-den yararlanılmalıdır.

MUCİZEVİ BESİNLER

Tarçın, çörekotu, kekik, zahter, karan-fil, anason, zence-fil, hatmi çiçeği ve sarımsak virüslere karşı etkili mucizevi besinler-dendir. Bağışıklığını güçlendire-rek virüslerden korunmak iste-yen kişiler bu faydalı besinleri ve bu besinlerle yapılan sağlık-lı tarifleri diyetlerine ekleme-lidir. Tarçında bulunan bir-çok bileşik anti viral etkilidir. Kekik, güçlü bir antiseptik ve dezenfektandır. Anason ise, kuru ve ağrılı öksürük-ler için oldukça faydalı-dır. Bunların yanı sıra zencefil, meyan kökü ve hatmi çiçeği bronşit de dahil olmak üzere boğaz ağrıları için kullanılabilir. İşte şifa niyetine evde yapabileceğiniz 5 doğal tarif...



Virüs kalkanı pöç çorbası

1,5 kg dana pöç

● 2 yk elma sirkesi

● 1 soğan

● 1 havuç

● 2-3 yaprak defne yaprağı

● 1 tk tane karabiber

● 2-3 diş sarımsak

● Çok az kaya tuzu



Dananın kuyruk kısmından yapılan pöç çorbası kök hücre tedavisi gibi kıymetlidir. Bedeni iyileştirir ve virüsle savaşma gücünü artırır. Pöçü yıkadıktan sonra yüksek ateşte kaynatıp köpükleri toplayın. Sonra kısık ateşte 4-6 saat pişirin. İyice özünü verdikten sonra eti kemikten ayırın. İster sadece suyuna çorbanızı yapın, isterseniz çorbadaki etleri ile birlikte blendırdan geçirin.





Şifa niyetine altın süt

● 1 bardak organik süt

● 1 çay kaşığı zerdeçal

● 1 çay kaşığı tarçın

● 1/2 çay kaşığı zencefil

● 1/8 çay kaşığı karabiber

● 1/4 çay kaşığı salep



Tüm malzemeleri karıştırarak ısıtın. Hafif soğumaya bıraktıktan sonra balı ilave edin. Günde bir bardak altın süt için. Hem göğsü yumuşatır hem bağışıklığı güçlendirir.





Doğal öksürük şurubu

5 gr hatmi çiçeği

● 5 gr meyan kökü

● 5 gr kekik

● 5 gr anason

● Bal



Balgamlı ya da kuru öksürüğünüz varsa meyan kökü, kekik etkili bitkilerdendir. Eczanelerde satılan birçok öksürük şurubu bu bitkilerden faydalanılarak hazırlanır. Burada önemli olan doz ve hazırlanış şeklidir. Tüm bitkileri karıştırın. 1 litre kaynar suyu bitkilerin üzerine ekleyip 2 saat boyunca demleyin. Süzüp, sıvı miktarı yaklaşık bir bardağa inene kadar çok kısık ateşte kaynatın. Karışımı istediğiniz ölçüde balla ya da andız pekmezi ile tatlandırın. Çocuklar günde 1, yetişkinler ise günde 2 yemek kaşığı kullanabilir.





GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN SALATA SOSU

● 5 küp şeker kadar taze zencefil

● 1 yemek kaşığı zerdeçal

● 1 tatlı kaşığı karabiber

● 5 diş sarımsak

● 500 ml zeytinyağ zencefil ve sarımsağı rendeleyin. Tüm malzemeleri karıştırıp karanlık ve serin bir yerde birkaç gün bekletin. Zerdeçalın içerdiği curcumin, karabiberin içerdiği piperin ve zeytinyağı sayesinde muhteşem etkili bir sos elde edeceksiniz. Her gün düzenli kullanımda bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Öğlen ve akşam olmak üzere günde 2 kere 1'er yemek kaşığı salatalarınıza ekleyebilirsiniz.



Zencefil şerbet

● 1 yk zencefil

● 1 yk tarçın

● 1 yk kekik

● 1 yk karabiber

● 200 gram bal Tüm malzemeleri karıştırarak macun haline getirin. Macunu 1 bardak suya 1 yemek kaşığı olacak şekilde ekleyin. Suyun sıcağa yakın ılık su olması boğazınızın yumuşamasına, temizlenmesine yardımcı olacaktır. 15 gün süreyle düzenli olarak günde 1 yemek kaşığı kullanabilirsiniz.