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helvası anne sütünü artırıyor

Tahin helvası anne sütünü artırıyor
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Mevsimsel hastalıklara karşı vücudu güçlendiren, özellikle pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde kan yapan tahin, aynı zamanda bünyedeki zehri de yok ediyor. Tahinden yapılan helvanın da, safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu biliniyor. Tahin helvasının bir başka özelliği de anne sütünü artırması. Soğuk havalarda vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin olan tahini ve helvasını bol tüketmekte fayda var. Ayrıca tahin kolesterol içermez.

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