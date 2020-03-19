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Haberler Yaşam Denizli lideri devirdi

lideri devirdi

Denizli lideri devirdi
Giriş Tarihi: 19.3.2020

TBL’de son 5 maçını kazanan yeşil-mavililer Fethiye Belediyespor’u farklı mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı, zirveye göz dikti

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) şampiyonluk mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, lider Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u deplasmanda 106-88'lik sonuçla mağlup etti, zirveye göz dikti. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyotunu 30-28 geride kapatan yeşil-mavililer, ikinci periyotta açıldı. Mishula-Ümit ikilisinin sayılarına Gökhan ve Altan da katkı yapınca devre konuk takımın 15 sayılık üstünlüğüyle sona erdi: 62-47. Üçüncü periyotta hız kesmeyen Denizli Basket, son bölüme girerken farkı 21'e çıkarttı: 88-67. Son bölümde hata yapmayan ve salondan 106- 88 galip ayrılan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, üst üste 6. galibiyetini elde edip, şampiyonluk ateşini yaktı. Ümit Sonkol 31, Mishula 24, Gökhan ve Altan da 16'şar sayıyla zaferin mimarları oldu.

SEBAHATTİN ALP

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