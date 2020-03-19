Eczanelerde kırmızı şerit dönemi başladı

Manisa Eczacı Odası, korona virüsü önlemleri çerçevesinde 510 eczanede kırmızı şerit uygulaması başlattı. Oda tarafından "Sizin ve bizim sağlımız için lütfen 1 metre kuralına uyalım. Kendi sağlığınız için lütfen bankolara yaklaşmayın" afişleri eczanelere dağıtıldı. Oda Başkanı Devrim Bali, "Her gün eczacılarımız insanlarla muhatap oluyor. Kimin taşıyıp kimin taşımadığı belli değil. Hem halkı hem de sağlık personelini korumak adına kırmızı şerit katarak belli bir mesafeden işlerimizi yapıyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK