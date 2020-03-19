İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 19 Mart Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 19 Mart Perşembe hava durumu...

EGE Az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 13°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu KÜTAHYA °C, 2°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı MANİSA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu