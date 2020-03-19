Koronavirüsü çocukları korkutuyor

Korona virüsü, hayati tehlike açısından çocukları yaşlılar kadar etkilemese de psikolojik olarak etkilemeye başladı. "Her çocuk çok farklı tepkiler verebilir" diyen Psikolojik Danışman Burcu Başoğlu, farklı yaş grupları için önerilerini şöyle sıraladı:

Bebekler neler olup bittiğini bilmese de, ebeveynin endişelerini "altıncı his" ile anlayabilirler. Sakin kalmaya çalışın. Rutinleri mümkün olduğunca koruyun. Rutinler bebekler için önemli.

Okul öncesinde çocukların mikroplar hatta ölüm hakkında soruları olabilir. Güvenlik, bu yaş grubu için öncelikli konudur. Onlara yetişkinlerin insanları güvende tutmak için çalıştığını belirtin.

Okul çağındaki çocuklar şu anda neler olup bittiğinden haberdar. Siz ve öğretmenlerinin onları sağlıklı ve güvende tutmak için her şeyi yapacağına inanmalarını sağlayın.

Ortaokul dönemindeki çocuklarınızla konuşarak yanlış bilgileri düzeltebilirsiniz. Kaygı, endişe veya panik duygularını kabul edin ve Bunları gereksiz, anlamsız bulduğunuzu asla dile getirmeyin.

MERT ALPDÜNDAR